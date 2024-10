GIORGETTI A RFV, Adli plasma l'idea di Palladino

FirenzeViola.it

Ospite in studio durante "Garrisca al Vento", l'opinionista di Radio FirenzeViola Angelo Giorgetti si è espresso così su Yacine Adli: "E' un giocatore che ho sempre considerato di grande talento. L'ho sempre visto come regista capace di far ripartire la squadra. La sua verticalità e la sua velocità di pensiero è perfetta nel gioco di Palladino. Se finora non aveva mai giocato probabilmente è perché gli serviva ambientamento. Il merito va dato a Palladino, che è ritornato sui suoi passi dopo aver insistito un po' sulla difesa a tre.

Il suo 4-4-2 coordinato da Adli, Bove e Cataldi è stato molto ordinato. Anche Bove l'ho visto più centrato e con meno spazio da dover coprire. I mediani nel 3-4-2-1 erano in difficoltà, senza Adli mancava chi sapeva dirigere la squadra e muovere la palla. Detto ciò aspettiamo ad esaltarlo troppo, ma probabilmente era il giocatore che mancava per mostrare ciò che Palladino aveva in mente".