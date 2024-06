GIANNANDREA A RFV, L'area scouting porta plusvalore al club

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo e osservatore Giancarlo Giannandrea ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Home Scouting", a cura dell'avvocato Giulio Dini. Queste le sue parole sullo scouting e sul mercato del Verona: "Hanno fatto un campionato importante, hanno fatto un bel mercato che si fa soltanto se c'è un lavoro pregresso. Sono stati bravi a fare scouting sia a livello tecnico e tattico sia a livello a caratteriale dei singoli giocatori. Farsi trovare pronti in pochissimi mesi non è facile. L'allenatore poi è riuscito a plasmarli e ha raggiunto un traguardo importante".

Lo scouting è sempre più importante... "Mister Baroni è stato conoscitore di questi giocatori ed è riuscito a plasmarli. E' stato bravo a entrare in empatia con loro. Ritengo che l'area scouting porta ai club plusvalore. E' un area strategia e fondamentale, dove si conoscono a 360 gradi tanti campionati. Bisogna conoscere anche le categorie minori come la Serie B. Nell'area scouting solamente si dà l'incarico ad un singolo di guardare un campionato e tirare fuori qualcosa da quel campionato. La parte in video poi non può sostituire quella live, per avere la conoscenza completa su un giocatore bisogna andarlo a vedere dal vivo. Il giocatore si può vedere in video e questo può aiutare solo all'inizio".

Non sempre però i giocatori poi vengono presi... "L'area scouting deve interagire con quella sportiva, e quindi con il ds. Se l'area scouting scegli un giocatore, viene segnalato al ds che parla all'allenatore. E' una parte ibrida che però rispecchia le volontà su determinate caratteristiche di alcuni giocatori richieste da direttore sportivo e allenatore".

Su Natan Girma: "E' un giocatore sfortunato, ha avuto una serie di infortuni. Ma è un 2001, alto 1,90 circa, e ha un valore importante. Gioca alla Reggiana, può fare sia il play che le mezzala, ha grandi qualità di assist. Quest'anno 26 partite, 5 gol. Ha una giocata consequenziale, fine alla squadra. Per me è un giocatore che vedremo sicuramente in Serie A. Nel calcio oggi conta tanto la tecnica in velocità. I centrocampisti di oggi, che hanno una struttura importante, hanno quelle qualità tecniche e atletiche che gli permettono di fare queste giocate".

