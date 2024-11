GARZYA A RFV, Pongracic va aspettato: è importante

FirenzeViola.it

Luigi Garzya, ex difensore del Lecce, ha parlato così di Marin Pongracic a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio": "non penso abbia sentito il peso della maglia, dato anche il suo aver vestito la maglia della nazionale, la sua è sempre stata una questione legata agli infortuni e il suo cammino a Firenze non è stato dei migliori solo esclusivamente per questo. Quando si rientra dagli infortuni non è facile: allenarsi è un conto ma è totalmente differente dalla partita e dall'esterno non è facile capire questa situazione se non si vive in prima persona. Vi posso assicurare che non è facile ritornare in forma dopo un qualsiasi infortunio, non è facile ritrovare il ritmo partita."

Pongracic inizialmente ha sofferto l'adattamento alla difesa a tre, ma è così difficile cambiare modulo per un difensore centrale?

Bisogna partire dal presupposto che è tutto soggettivo, ma non è vero che il ruolo del difensore è lo stesso nella difesa a tre e nella difesa a quattro: è invece totalmente diverso. Secondo me in questo caso però non è questione di modulo, in quanto un giocatore che rappresenta la sua Nazionale ed è forte non può soffrire un adattamento del genere: quello che gli sta mancando a Firenze è la continuità data dagli infortuni.

È quindi un aspirante titolare di questa Fiorentina, nonostante l'affidabilità della coppia formata da Comuzzo e Ranieri?

Comuzzo e Ranieri stanno facendo cose egregie, anche in prospettiva della Nazionale, ma il campionato è lungo e la Fiorentina ha tanti obiettivi e quindi deve basarsi su 23 titolari. Nel calcio di oggi chi ha le riserve all'altezza dei titolari ha più chance di vincere rispetto alle squadre con una rosa corta.

