GARZYA A RFV, Pongracic sarà titolare inamovibile

Luigi Garzya, tecnico ed ex calciatore del Lecce, è intervenuto stamani a Radio FirenzeViola per proiettarsi già sulla gara di domenica prossima. Il prossimo fine settimana c'è infatti Lecce-Fiorentina e Garzya ha parlato così dell'incrocio tra salentini e viola: "L'unica partita che il Lecce ha sbagliato quest'anno è stata quella col Parma. Era in vantaggio 2-0 e ha dilapidato tutto nei minuti finali. Poi c'è da dire che ha affrontato Milan, Atalanta e Inter, quindi il calendario non era facile. Diciamo che contro le squadre 'piccole' ha fatto benino, perché poi anche col Parma non ha perso. Con le altre fatica, ma è normale. Domenica sarà però difficile per la Fiorentina: la squadra di Palladino dovrà stare attenta soprattutto alla velocità dei ragazzi di Gotti, davanti c'è un ragazzo come Banda che è un calciatore forte. Se dovesse migliorare sotto porta a Lecce sarebbe solo di passaggio. Anche lo stesso Krstovic è un attaccante pericoloso, non fatevi ingannare dal rendimento sotto porta".

E su Marin Pongracic, ex Lecce che in questo momento sta faticando ad affermarsi a Firenze, Garzya ha detto: "L'anno scorso è stato tra i migliori. Ma non nel Lecce, di tutta la Serie A in generale. Era un punto di riferimento per tutti. Io ho sempre detto che la Fiorentina ha fatto un grande acquisto. L'inizio non è stato dei migliori, ma se sta bene Pongracic è un titolare inamovibile. Lui è un giocatore da linea a quattro, non è difficile passare a tre ma ci vuole tempo perché i meccanismi sono diversi".