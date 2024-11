GAMBARO A RFV, Pongracic? La difesa funziona già così

Enzo Gambaro, ex difensore, con un breve passato nella Fiorentina (qualche mese e solo tre partite giocate nel 1994) si è sbilanciato su Radio FirenzeViola sui possibili traguardi della squadra di Palladino: "Questa squadra ha tutto per puntare in alto. Champions? Perché no.

Se il ritorno di Pongracic può cambiare qualcosa nelle gerarchie in difesa?

"Adesso le cose dietro vanno bene così. Se un giocattolo funziona bisogna lasciarlo stare. Quando arriveranno i problemi si può dar fiducia ad altri. Poi la stagione è lunga e ci sarà comunque un periodo di crisi, bisogna farsi trovar pronti in quel momento. Se la Fiorentina rimane in scia Champions, tra il quarto e sesto posto, credo che avrà fatto più del dovuto. Poi bisogna sfruttare la mancanza di qualche grande, perché Inter, Milan, Napoli, Juventus sono più forti"

Come mai a Firenze rimase così poco?

"Non mi ero integrato perfettamente nel gruppo e non mi era piaciuto come era stato gestito dal punto di vista tecnico. Di Firenze però ho bellissimi ricordi perché abitavo vicino al Duomo, mi svegliavo sempre col sorriso, in una marea di gente. E poi, in generale, la Fiorentina è una grande squadra che ha vinto meno di quanto avrebbe potuto".