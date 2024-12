GAMBARO A RFV, Gud? Dategli tempo. Sì a Folorunsho

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Enzo Gambaro, ex Fiorentina e Napoli, ha commentato a "Viola Amore Mio", in onda su Radio FirenzeViola, il rendimento sottotono di Gudmundsson: “A Firenze siete molto esigenti giustamente, ma Gudmundsson è stato infortunato quasi tutto l’anno. Potrà fare delle ottime cose, è chiaro che in questo momento non è in condizione: gli serve minutaggio, è solo una questione di tempo. Se fa bene gli ultimi due o tre mesi, la gente si ricorda quelli e non i primi”.

Come vedrebbe Pablo Marì alla Fiorentina?

“Prendere un difensore di una squadra praticamente retrocessa in Serie B mi farebbe strano. La Fiorentina è una realtà che punta all’Europa League, Marì ha delle amnesie che costano caro. I viola hanno un ragazzo di grande talento come Comuzzo e investirei su di lui”.

Le piacerebbe Folorunsho?

“Sì, ha temperamento e forza fisica. Non è proprio uguale a Bove, ma se gli dai fiducia secondo me può fare bene. Poi occhio a Bianco, che ha grande qualità e credo che i viola possano contarci per il prossimo anno”.

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA INTEGRALE