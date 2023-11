GALDERISI A RFV, Viola bene. Attaccanti? I gol arriveranno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Giuseppe Galderisi a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore Giuseppe Galderisi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Firenze in Campo" per parlare soprattutto di attaccanti a partire da un giudizio su Beltran e Nzola. Queste le sue parole: "Beltran è un bel giocatore. La Fiorentina è una squadra di livello e propositiva che ha anche un grande allenatore. Beltran per esigenze può fare anche la prima punta però probabilmente non ha quelle caratteristiche. Anche Nzola per la sua completezza a me fa impazzire. Secondo me si toglieranno delle soddisfazioni, alla lunga giocando così le qualità vengono fuori. La Fiorentina ha un bel gruppo e c'è entusiasmo, credo che i viola possano fare bene. Gli attaccanti sono fondamentali per il gioco di una squadra. La Fiorentina sviluppa un'idea di calcio grazie anche al lavoro dei suoi centravanti. Prima o poi il gol arriverà".

Come si spiega questo calo di rendimento dell'Italia negli ultimi anni?

"Anche ieri sera c'era una sensazione di ansia. Questo dimostra che l'Italia deve avere personalità e motivazione. Ieri comunque i giocatori mi sono piaciuti molto e a parte quel blackout abbiamo fatto bene. Decisiva la partita contro l'Ucraina, non possiamo non andare all'Europeo. Possiamo sicuramente far bene e dobbiamo continuare a crescere. Forse non abbiamo i migliori giocatori, ma abbiamo tanta qualità. Abbiamo una nazionale in crescita e che ha bisogno di conferme e queste passano attraverso i risultati".

Parlando di calci di rigore, cosa consiglierebbe a Jorginho?

"Il rigore è qualcosa di incredibile. E' una questione di sicurezza ed emozioni. Il pensiero era sempre a cosa fare dal dischetto, ma in realtà l'unica cosa da fare è essere convinto, determinato e sicuro. Il saltello ti permette di vedere il portiere fino all'ultimo, ma se il portiere non si muove toglie forza e cattiveria al tiro. Consiglierei a Jorginho di far calciare il prossimo rigore ad un compagno perché a volte devi mettere da parte l'ego e pensare alla squadra. Poi talvolta veder calciare gli altri aiuta".