RFV Galbiati e i dubbi sull'attacco: "Farei giocare Kean, Gud e Beltran tutti insieme dal 1'"

L'ex viola Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra", parlando così delle possibili scelte di formazione per la partita contro il Celje: "Tornare a quattro è un'opzione plausibile... ci dovrebbero essere comunque tre centrali, ma Comuzzo si dovrebbe spostare a destra e abbiamo visto che può farlo. L'importante è non cambiare il centrocampo a tre, che ci deve essere sempre: è fondamentale per la Fiorentina in questo momento."

Che terzetto vorrebbe vedere nel mezzo?

"Il centrocampo titolare, senza ombra di dubbio: è vero che abbiamo vinto e che siamo più forti di loro, ma questa è comunque una partita che ti porterebbe a una semifinale europea, quindi un po’ di timore dovrebbe esserci".

Per quanto riguarda l’attacco, invece? Kean e Beltran, Kean e Gud oppure Beltran-Gud? Quale la convince di più?

"Io li farei giocare tutti e tre, con Beltran dietro le due punte, in un possibile 4-3-1-2. In corso d’opera è vero che non ci sarebbero chissà quali alternative, ma penso che almeno un gol con questo assetto si riesca a farlo senza troppi problemi".

Lei è tra quelli che pensano che adesso, con poche partite rimaste in campionato, il turnover possa essere accantonato?

"Bisogna fare le rotazioni in modo giusto, perché finché sei in due competizioni e giochi ogni due giorni, vanno fatte… ma solo nel modo giusto. Oggi credo che vadano fatti giocare i titolari, al netto delle squalifiche chiaramente, che ti diano la possibilità di vincere. Poi a lunedì, a Cagliari, ci si penserà dopo la partita di stasera".

