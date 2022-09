GALANTE A RFV, Jovic? Serve fortuna: gli auguro...

Fabio Galante, ex calciatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Durante i miei anni c’era una bella Fiorentina, quando venivo col Genoa o il Livorno a giocare al Franchi c’era sempre uno stadio che faceva da dodicesimo uomo. Negli anni mi sono trovato davanti Batistuta, Edmundo, Rui Costa… Luca Toni, Mutu…”.

Che campionato è quello di oggi?

“Quest’anno è stato un avvio un po’ strano ma non solo per la Fiorentina, penso anche a squadra come l’Inter e la Juventus. La Viola poteva fare meglio? Forse sì. Poteva fare peggio? Forse no. Alla fine però credo che la squadra abbia le basi per lavorare bene in futuro”.

Di Jovic cosa pensa?

“Jovic è un ragazzo che ha qualità, viene da una scuola, il Real, importante e ha tutto per emergere. Delle volte ci vuole anche un po’ più di fortuna, anche il rigore sbagliato con la Juventus... Certe cose ti cambiano l’entusiasmo e la spensieratezza. Gli auguro quindi di trovare il gol il prima possibile, per sbloccarsi. Jovic ha le basi per dimostrare il suo valore”.

Come valuta l’inizio di stagione di Quarta?

“Io parlo sempre di reparto, penso che la difesa sia buona. Quando prendi gol, inoltre, non è sempre colpa dei difensori: ad esempio da calcio da fermo… Si deve parlare della squadra”.