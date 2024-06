FUNARO A RFV, A Firenze non vogliamo il Flaminio 2.0

FirenzeViola.it

Sara Funaro, Assessora all'educazione, welfare e immigrazione, è intervenuta oggi a Radio FirenzeViola per esporre il proprio programma elettorale "Firenze al Plurale" con la quale si candida come rappresentante di centrosinistra per le prossime elezioni comunali dell'8 e il 9 Giugno. Ecco le sue dichiarazioni:



Qual è la realtà dei fatti sullo stadio?

"Ci sono candidati che dicono tutto il contrario di tutto, ricordo che il candidato di destra faceva parte della commissione dello stadio definendolo bellissimo. Penso che a Firenze debba esserci uno stadio all'altezza e soprattutto al coperto; l’amministrazione comunale ha trovato fondi comunali, bisogna andare avanti su questa strada e stringere rapporti con la Fiorentina".

C'è un problema parcheggi allo stadio?

"il progetto stadio prevede nuovi parcheggi interrati e parcheggi per i fruitori degli eventi di Campi di Marte oltre che per i residenti. Io nel mio piano ho inserito l'obiettivo di realizzazione di parcheggi ma anche, allo stesso tempo, l'ampliamento Tranvia che permetta di abbattere il traffico. E' una risposta concreta per i tifosi che vanno allo stadio".

Cosa le è rimasto della partita di Mercoledì scorso vissuta allo stadio?

Di quella notte a parte il dolore della coppa sfiorata che sarebbe stata straordinaria, ho un ricordo bello di una bambina stupenda. Si chiama Viola, indossava un cappello viola, con la sciarpa della Fiorentina e ha fatto il tifo fino alla fine. E' stato un momento molto bello che mi porterò sempre con me. Da tifosa viola spero che la squadra possa festeggiare un titolo, in ogni caso con le tre qualificazioni consecutive in Europa la squadra è cresciuta e siamo sulla giusta via".

C'è la possibilità di fare uno stadio nuovo?

"Più che di chiacchiere c'è bisogno di concretezza e noi a Firenze non vogliamo avere il Flaminio 2.0. Uno stadio rinnovato può avere un ottimo impatto urbano. E' ovvio che chi si candida a sindaco di Firenze diventa anche sindaco della città metropolitana, ricoprendo dunque questa veste vorrei collegare tutti i comuni in modo da collegare meglio il Franchi".

Sulla tranvia?

"Io lo ribadisco, chi vuole revisionare la tranvia, vuol dire che in realtà non la vuole realizzare. Noi con la realizzazione di tutte le linee tranviarie potremo collegare tutti i comuni metropolitani ed abbattere l'impiego delle macchine. Quando sarà terminato il lavoro della TAV sarà possibile liberare le ferrovie in superficie ampliando le corse dei treni".

Cosa farà il Comune per rendere accessibile lo sport a tutti?

"Io troppo poco ho sentito parlare di sport da parte degli altri candidati. In questi anni ho fatto l'assessore alla scuola, ho avuto modo di vedere le criticità che le persone hanno: molte famiglie non hanno disponibilità economica per poter iscrivere i figli agli a scuola calcio per esempio, vorrei far sì che ci siano dei collegamenti tra le scuole e i luoghi di attività sportiva. Voglio anche parlare con le società