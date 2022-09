FRATI, Commisso capisca l'ironia di Firenze. Manca...

Per commentare le dichiarazioni di Rocco Commisso, ai microfoni di RadioFirenzeViola è intervenuto Luca Frati, a lungo firma de La Nazione. Ecco le sue riflessioni in merito: "Mi sembrano sempre le solite parole quelle del presidente, che finisce sempre per arrabbiarsi con tutti: o se la rifà con i giornalisti o con la politica. Per un uomo che non ha mai vissuto Firenze è difficile capire il nostro modo di essere. A noi piace scherzare e questa ironia non va mai presa alla lettera. Ecco perché non sarebbe male che Commisso abbia un consigliere di fiducia che sia fiorentino".

Commisso ha detto che vuole migliorare la stagione scorsa: poteva essere più preciso?

"E' difficile dare ora obiettivi. Abbiamo visto come i viola già ora abbiano fatto vedere di soffrire il doppio impegno ma sarebbe sbagliato lametarsi, visto quanto la Fiorentina ha lottato per centrare il 7° posto la scorsa stagione. Per me manca un difensore centrale di riserva di livello e anche in attacco qualcosa in più poteva essere fatto".