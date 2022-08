FOSCHI A RFV: "ITALIANO ARTEFICE DEL SUCCESSO VIOLA. SU MALEH..."

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha commentato ai microfoni di Radio FirenzeViola molti temi attorno alla Fiorentina e non solo, tra cui la questione del mercato aperto durante l'inizio del campionato: "E' uno scandalo questo, come si fa a non aver cambiato ancora questa cosa. Quando inizia il campionato il mercato deve essersi concluso, sennò è una ingiustizia perché non riesci a gestire lo spogliatoio ed i procuratori che spingono".

Sul rinnovo di Milenkovic...

"E' un ottimo giocatore ed era in una situazione contrattuale complicata, ma ovviamente non deve essere nè un punto di partenza nè di arrivo. Bisogna essere contenti, sia per questo che per tutto il lavoro di Italiano durante la scorsa stagione e per il mercato in entrata e uscita".

Su Barak...

"La Fiorentina ha cambiato 24 giocatori in 3 partite, tutti tranne Milenkovic e Maleh, ragazzo che a me piace tantissimo fin da Ravenna. Adesso con Barak si completa ancora di più il lavoro di questi 2 anni. Secondo me la Fiorentina ha fatto un grandissimo lavoro sul mercato".

Sulla piazza...

"Firenze è una piazza particolare, è bellissima ma è parecchio esigente fin da subito, Pradè ha fatto bene a caricare la squadra in conferenza per il match contro il Twente".

Su Jovic e Cabral...

"Il campionato è lungo, sono due punte eccezionali e sarà bravo Italiano a sfruttarli, visto che è lui l'artefice di tutto ciò di buono che sta arrivando a Firenze. Io sarei contentissimo del lavoratore che stanno facendo, e so che vogliono migliorare la classifica dell'anno scorso, che è tanta roba. Io ho una fiducia immensa su questa Fiorentina, che ormai non è più una sorpresa".

Sugli esterni...

"Serviranno i loro gol, devono solo seguire le istruzioni del mister e le reti arriveranno. Italiano non ha mai sbagliato un anno da quando allena, va solo seguito".