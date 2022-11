FONTANA A RFV, Mandragora non vale Torreira

Gaetano Fontana, tecnico ed ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola per parlare del momento della squadra di Vincenzo Italiano: "Ci sono giocatori con un valore tecnico importante, i nuovi arrivati non hanno ancora inciso ma sono di valore assoluto. La Fiorentina è in ritardo rispetto alle previsioni ma ci sono tutte le condizioni per riprendere il cammino. Cabral e Jovic insieme? Bisogna lavorarci, a mio avviso sono simili come caratteristiche e serve un lavoro specifico per farli rendere insieme".

Da ex centrocampista, Fontana ha parlato anche del reparto mediano dei viola: "Se consideriamo quello che è andato via e quello che è arrivato, alla Fiorentina manca qualità nel mezzo. Di Torreira a giro non ce ne sono tanti. Barak? Penso sia un giocatore offensivo, ama andare in avanti quando ha spazio davanti a sé. In questa posizione sta incontrando difficoltà, ci sono delle abitudini consolidate che sono dure ad essere cambiate. Mandragora non può sostituire Torreira: l'uruguayano è un abile palleggiatore, mentre Mandragora ha un buon calcio nel lungo ma ha qualcosa in meno in costruzione. Anche per lui ci sarà bisogno di tempo".