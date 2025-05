RFV Firicano sul paragone Bologna-Fiorentina: "Discorsi da bar. Ma prendiamo spunto"

L'ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola partendo da una riflessione sulla prossima partita contro il Bologna: "In famiglia siamo contenti per la vittoria della Coppa perché mio fratello Stefano (collaboratore di Italiano, ndr) ha avuto una grande soddisfazione. Certo, pensando alla Fiorentina c'è grande delusione per quelle finali perse. La rivincita se l'è presa solo Italiano con il suo staff. Sartori ha contribuito in maniera determinante alla crescita del Bologna ma ci sono voluti degli anni per cercare di tornare ad alti livelli. Credo che la Fiorentina possa prendere esempio, sì: un club senza un budget sproporzionato si deve sistemare nel reparto scout e avere pazienza. Il Bologna ha avuto più pazienza, poi devi sperare in un'accelerazione dovuta qualche volta al lavoro e altre volte grazie alla crescita di alcuni giocatori. Il calcio è fatto di momenti e in questo momento il Bologna è il modello da seguire, ma non dimentichiamoci l'Atalanta. La Fiorentina dovrebbe prendere spunto da queste società per arrivare dove le compete".

Ma il Bologna è così più forte della Fiorentina?

"Secondo me fare questi paragoni è impossibile. Non è la strada da percorrere, secondo me sono discorsi da bar. Il Bologna è una squadra forte, sono stati bravi a cercarli e farli crescere. Ma non scordiamoci che anche l'anno scorso hanno fatto cose importantissime. Ora vediamo come finirà la stagione per poi migliorare in vista della prossima".

