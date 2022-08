FERRARA A RFV, Kouamè, ci penserei dieci volte

Benedetto Ferrara, storica firma de La Nazione, ha parlato a Radio FirenzeViola. Ecco il commento del giornalista sullo 0-0 di ieri tra Fiorentina e Napoli e sulle prestazioni di qualche singolo, col paragone tra le prestazioni di Jonathan Ikoné e di Christian Kouamé: "Koamé ha fatto bene e volendo può fare anche la prima punta. Io dico che prima di darlo via ci penserei dieci volte; è vero che l'investimento di Ikoné è importante, ma anche Kouamé non è costato poco. Sono due giocatori diversi: Ikoné ha un tipo di gioco tipicamente egoistico, come Sottil; dribbla e si mette in proprio. Kouamé in questo momento, in una squadra che fatica a fare gol, per me non dovrebbe partire.

La Fiorentina ha mostrato carattere ieri. A volta si parla di carattere per nascondere i limiti di un gioco che non è spettacolare. Ieri abbiamo visto invece un bel gioco ed una squadra con carattere. Il Napoli era un esame davvero difficile perché gli azzurri in teoria sono superiori sulla carta. E per questo credo che i viola siano migliorati rispetto ad anno scorso: abbiamo visto una squadra diversa, con Amrabat che non sarà mai né un regista né Torreira, però può dare tanto in termini di intensità, corsa e recupero palloni. La Fiorentina ha aggiunto muscoli alla bellezza. Non sembrava una squadra che aveva giocato qualche giorno prima in Europa.

Sulla questione Spalletti, mi dispiace: ovvio che conosce il tipo di offesa, non va bene. Ma anche lui sa che quella offesa è più un modo di dire, che ripeto non va bene. Detto questo, non penso sia utile indugiare su queste cose. Parlerei di quanto fatto dalla Fiorentina, che sembra sempre più solida con un Milenkovic strepitoso. C'è chiaramente da lavorare là davanti".