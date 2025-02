RFV Felipe: "A questa Fiorentina non è mai mancato il gioco. Comuzzo è impressionante"

vedi letture

Felipe Dal Belo, difensore della Gemonese con un'esperienza ultra-decennale in Serie A tra Udinese, Parma ma anche Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Questo il suo commento sul momento dei viola: "Il gioco non è mai mancato a questa Fiorentina, però i risultati condizionano il momento e le critiche. Ci sono però partite in cui è difficile sfondare in Italia, con squadre che attaccano mai o poche volte".

Come giudica il rendimento di Pongracic in viola?

"Qualitativamente è un ottimo difensore che può valere tanto. Poi c'è un discorso di ambientamento da fare. Trovarsi in una piazza come Firenze non è facile, è successa anche a me più o meno una parabola simile. Adesso può diventare un giocatore importante".

E di Comuzzo cosa ne pensa?

"Lui è impressionante per come gioca, è un difensore vecchio stile anche se coi piedi se la cava. Per certi versi è un difensore completo, tignoso e attento".

Palladino sta pensando di tornare alla difesa a tre, è un'idea che le piacerebbe?

"Secondo me non è una cattiva idea. Mettendoti a tre perdi qualcosa forse in mezzo al campo, ma dai solidità e permetti a esterni come Dodo e Gosens di esprimersi al meglio. Poi ha difensori adatti come caratteristiche, uno è Ranieri che in quel sistema secondo me può far bene".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA