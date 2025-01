RFV Federico Russo preoccupato: "Che senso avrebbe cedere ora Comuzzo?"

Federico Russo, noto presentatore di Radio Deejay e tifoso della Fiorentina, ha parlato così della possibile cessione di Comuzzo ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio": "Da tifoso sono molto dispiaciuto. Un giocatore che cresce nel tuo ambiente e privartene dopo solo 5 mesi... A metà anno, in una stagione piuttosto delicata, è una mossa che non mi fa impazzire, per quanto capisca che si parli di una somma importante ma a metà anno sono operazioni complicate. Come Comuzzo ora vale questa cifra, tra un anno e mezzo può valere il doppio. Privarsene così presto è davvero strano".

Conoscendo Commisso, ti aspetti che possa bloccare il trasferimento?

"Non penso ci sia qualcuno che lavori all'indebolimento della Fiorentina. Se si arriva alla cessione, forse è perché possono esserci investimenti importanti. Un tempo la Fiorentina i campioni se li teneva, o magari quando andavano via lo facevano dopo più tempo. Anche per Kayode mi dispiace, è un po' come se stessimo perdendo il nostro futuro, ma lì capisco anche che lui voleva farsi le ossa e giocare. L'operazione di Comuzzo avrà sicuramente delle ragioni, ma così a metà anno non trovo il senso".

La Fiorentina può fare bene anche senza i 30 mln di Comuzzo, è un'operazione che anche dal punto di vista dell'immagine non è il massimo per la società...

"Io la vedo da tifoso e tenendo all'immagine mi dispiace vedere ragazzi cresciuti nel mondo Fiorentina andare via. È vero che nel calcio di oggi è importante fare le plusvalenze, ma così a metà anno non mi sembra sensato, anche perché col tempo poteva acquistare sempre più valore. Io aspetterei su Comuzzo… essendo entrato anche nell'ottica nazionale, potrebbe crescere davvero tanto. Sicuramente la Fiorentina può fare bene anche senza di lui, con Pablo Mari che ha esperienza, ma mi preoccupa la prospettiva futura".

Il carattere di Zaniolo ti preoccupa?

"No, credo possa essere l'ambiente giusto per lui per rilanciarsi… però mi piacerebbe vedere anche una riserva per Kean, che forse è già stata pensata con Kouamé già all'Empoli".

