FEDELE A RFV, Nico? C'è idea di scambio col Napoli

FirenzeViola.it

L'ex direttore sportivo tra le altre del Parma, Enrico Fedele, ha parlato questa mattina ai microfoni di Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Chi si compra?".

Milenkovic al Napoli è fattibile?

"Io ho sentito di un possibile scambio tra Nico Gonzalez e un esterno del Napoli oltre che di una concorrenza per Maxime Lopez del Sassuolo. Milenkovic mi piace, ha grande fisicità ed è veloce. Tutto in ogni caso dipende dai soldi, la Serie A è un campionato di transito. La Premier League e altri campionati hanno più fondi: lo si vede anche dalle offerte dei diritti televisivi".

Castrovilli è un obiettivo del Napoli?

"Non credo possa essere un obiettivo. Il Napoli ha un centrocampo folto e ad oggi c'è più una ricerca di un vice Lobotka anziché di un giocatore di inserimento".

Italiano sarebbe già stato pronto per una piazza come Napoli?

"Garcia non è un perdente. Quando prendi il foglio rosa hai bisogno di qualcuno accanto, poi prendi la patente e pian piano guidi da solo, vai per gradi. Italiano allo stesso modo ha idee zemaniane, mi piace come legge le partite e guida il centrocampo, ma se vai a Napoli e non vinci per alcune partite rischi e magari non confermi lo scudetto rischi di finire al centro delle critiche. Italiano deve essere più pignolo nella fase difensiva e deve capire che non sempre si deve partire dal basso".

Questa Fiorentina cosa può fare per alzare il livello della squadra?

"Serve un giocatore a centrocampo al posto di Amrabat e qualcuno in difesa. Bonaventura è un bel rifinitore, Castrovilli è bravo in inserimento, Nico mi piace, a Ikonè devono spiegare che di pallone ce n'è uno: la Fiorentina ha una buona batteria di esterni, ma per aspirare alle coppe serve una punta da 20 gol".

Cosa manca a Nico Gonzalez?

"Gli manca forza nelle gambe. Il calcio non è solo fase offensiva: è più rapido che potente. DI testa è bravo anche se non è altissimo".

Sui settori giovanili: "La Fiorentina ha un buon settore giovanile, così come la Roma e l'Atalanta. Già dai tempi di Pandolfini il settore giovanile viola andava forte, pescavano giocatori anche in Campania. Forse sta tornando la cultura dei giovani, ma si va ancora troppo sui giocatori stranieri, anche con questi meccanismi del decreto crescita".

Dia può fare comodo alla Fiorentina?

"A quei prezzi, 25 milioni, è un ottimo giocatore".