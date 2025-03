RFV Fattori sulla Nazionale: "Se continuiamo così, ai Mondiali non ci andiamo: manca esperienza"

L'ex viola ed opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori è intervenuto durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità viola: "Ieri siamo usciti, è ora di smetterla. La reazione conta fino a un certo punto, quello che conta è che siamo usciti. Per me Maldini non è all'altezza, non gioca da nessuna parte. Ieri era una partita importante, se continuiamo così, ai Mondiali non ci andiamo nemmeno questa volta. All'85' ha tolto Moise Kean, ma non capisco il motivo... per mettere chi? Lucca? Non scherziamo. Da quando non critichiamo più gli allenatori della Nazionale, non siamo più andati ai Mondiali. Ricci può essere un buon giocatore, ma nessuna grande squadra lo vuole, facciamoci qualche domanda. Locatelli gioca nella Juve da cinque anni, vorrei capire per quale motivo non è stato convocato. Ieri abbiamo visto Udogie, ma perché Ruggeri non gioca mai? È titolare nell'Atalanta. Dentro di me, mi chiedevo se davvero ci interessasse passare o meno. La Nazionale deve convocare i migliori giocatori, e abbiamo bisogno anche di gente con esperienza. In questo momento stiamo pagando anche questo".

