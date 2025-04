RFV Fattori sulla corsa Europa: "Con 69 punti la Fiorentina può andare in Europa League"

vedi letture

Durante "Garrisca al Vento", su Radio FirenzeViola, è intervenuto Sauro Fattori. L'ex allenatore e giocatore della Fiorentina ha parlato così: "Siamo in lotta su tutto. Tolto il Milan, poi si rischia di fare la Champions come niente. I punti adesso sono decisivi. Se si arrivi a 69 punti la Fiorentina può qualificarsi alla prossima Europa League. Servono altri dieci punti. Ora è normale soffrire. Con l'Empoli si è vista una differenza netta di qualità. Poi tanto fortunati non siamo. Dodo e Kean erano i più brillanti che avevamo ed adesso sono out. Coi tempi di oggi Dodo è recuperabile nel breve periodo. Domenica c'è la Roma che viene da 18 risultati utili consecutivi, e prima o poi dovrà toppare. Noi dovremmo abbandonare l'idea della Champions, perché dobbiamo tenerci vicino quelli che sono vicino a noi attualmente in classifica. Quindi sperare che perdano quelli che sono più vicini a noi".

La Fiorentina non faceva così tanti punti da tantissimo tempo... "Se quest'anno fai 60 punti come l'anno scorso non arrivi nei primi 10. Le annate sono così, i punti sono stati suddivisi in alto. In fondo mancano punti, prima ti salvavi con 36 punti, ora nessuno arriverà a questa cifra. I punti che mancano in basso sono andati tra quelle in alto. Secondo me il livello del campionato non è più basso. Ci sono 5-6 squadre tra cui la Fiorentina che sono migliorate tanto".