RFV Fattori su Gudmundsson: "Così non ci siamo. Cosa ha fatto ieri fino al 75'?"

Durante "Garrisca al Vento", su Radio FirenzeViola, è stato ospite in studio Sauro Fattori. L'ex attaccante viola, tra le altre cose, ha dato la propria opinione riguardo al pareggio di ieri tra la Fiorentina e il Parma: "Attualmente vediamo un campionato a sei squadre per la corsa all'Europa e dalla settimana scorsa servivano 17 punti per essere certi di una qualificazione, la Fiorentina è partita con un solo punto col Parma. Per raggiungere un certo traguardo la strada diventa difficoltosa, e dalla partita di ieri non sono contento. Non c'è stato un segnale, perdere certo sarebbe stato peggio, ma almeno si poteva provare a dare un segnale per volerla vincere. E non lo si dà con quelle sostituzioni".

Adesso cosa serve?

"Coraggio. Vanno responsabilizzati i giocatori, altrimenti siamo sempre a scusare chiunque. Questo è un torneo e serve vincere. Ora andare a Cagliari è dura. Non puoi essere contento del punto di ieri, da sessantesimo bisognava provare a fare qualcosa. Gudmundsson? Non ci siamo, e non perché lo leva al settantacinquesimo. Fino ad allora che cosa aveva fatto? Gioca a 60 metri dalla porta, e io da lui pretendo qualcosa di più. Sta troppo distante dalla porta, e se l'allenatore non glielo fa notare sbaglia".

