RFV Fattori sicuro: "Al ritorno la Fiorentina mette tutto a posto. Io ora punterei tutto sulla Conference"

vedi letture

L'ex viola ed opinionista di Radio Firenzeviola Sauro Fattori è intervenuto durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'attualità viola a partire dalla gara di ieri: "Per come ho visto la partita,sul primo gol c'è stata una scalata della difesa e la traiettoria della palla è strana e Terracciano non poteva far nulla mentre sul secondo sbaglia il portiere. Per me Terracciano è un bravissimo portiere e mi dispiace per lui. Lo scorso anno d'altronde ci ha portato in finale lui anche se quest'anno gioca meno. Dopo i due gol e la squadra si è espressa bene ma poi nella ripresa la squadra è rientrata molle, come dice Palladino c'è sempre bisogno di prendere schiaffi per reagire e questo è un limite di squadra non forte. Ma sono sicuro che al ritorno rimettiamo tutto a posto. A cinque si sta giocando bene, Gosens sta facendo bene, Beltran si è mosso da attaccante, il centrocampo mi è piaciuto a parte Richardson che è sotto tono.ma nella ripresa mi aspettavo di più perché la differenza si vedeva. Ma sono ottimista per il ritorno".

Perché Fagioli fuori e Parisi mezzala? "Sembra che ora 90 minuti un giocatore non li possa mai fare, ma io non sono d'accordo. La partita è gestibile a livello fisico e poi si può recuperare, alla partita dopo ci penserò ma al momneto mi gioco tutte le carte; ormai con i 5 cambi tutti cambiano. Richardson non sta dimostrando nulla, crescerà, ma no. Per noi la Conference è importante perché in campionato c'è il rischio di finire noni e quindi bisogna decidere se puntarci o meno. La partita con il Napoli è importante ma io punterei sulla Conference".