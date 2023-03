FATTORI A RFV, Jovic non aiutato nella comunicazione

Sauro Fattori, ex viola, ha parlato del rendimento degli attaccanti della Fiorentina a Radio FirenzeViola: "Ormai ci siamo fatti un po' un'idea di Jovic, che però non è quella. Sia lui che Cabral sono adattissimi a una partita come quella di domani. Jovic l'ho sempre difeso, ha delle qualità che non ha dimostrato. Ha avuto alti e bassi, ma con un po' di continuità ha delle grandi doti, secondo me. Io ero convinto che Firenze potesse essere una piazza adattissima al serbo, invece come ragazzo non è estroverso e ha dato l'impressione di essere indolente. Forse per timidezza. Tutti hanno accelerato il giudizio e questo lo ha condizionato. Non è stato aiutato nella comunicazione, cosa che invece lo avrebbe fatto inserire bene. Secondo me questo è un ragazzo da guidare, Firenze sarebbe stato importante per la sua rinascita, rimango dell'idea che abbia delle qualità enormi".

Cabral è stato aspettato con più "pazienza"?

"Sì, soprattutto ha fatto breccia nel cuore dei tifosi quando entrò negli ultimi tre minuti della gara contro gli Hearts. Fu vista come un'ingiustizia e lo abbiamo "adottato"... Lui ha ottenuto questo amore da Firenze che gli ha perdonato molto, ma ora sta crescendo. Poi comunque ho visto che lui e Jovic sono molto amici, cosa importantissima".