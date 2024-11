FATTORI A RFV, I viola non devono pensare al risultato

L'ex viola Sauro Fattori, ospite in studio a Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" ha parlato così della Fiorentina, reduce dalla vittoria per 0-1 contro il Torino: "Questi risultati sono una ciliegina sulla torta, ma la torta è fatta di altro. Più che il terzo posto, serve il gioco. Il risultato sporco è bellissimo perché è un segnale, ma sono segnali ai quali devi attaccarti nei momenti bui. Se pensi solo al risultato cominci a sbagliare.

Noi dobbiamo ricreare la torta per avere la ciliegina. Non dobbiamo fare 1-0 e mettersi dietro, perché questi ritmi non si reggono se la squadra è giovane. La nostra modalità deve essere il gioco, non basato esclusivamente sul risultato. Il palo di Pedersen è un segnale".