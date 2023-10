FATTORI A RFV, Beltran? Prova ok ma serve il gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Sauro Fattori a Radio Firenze Viola

Sauro Fattori, ex calciatore viola ed ex allenatore della Fiorentina Femminile, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'Chi si compra?', parlando della vittoria di ieri contro il Cagliari: "La Fiorentina sta bene fisicamente e ha fatto un buonissimo avvio di campionato. Se avessimo fatto risultato pieno contro Lecce o Frosinone sarebbe potuta essere in una posizione ancora più alta, anche se a fine anno penso che non dovranno essere queste le posizioni per cui lottare, quanto per quelle che portano in Europa League".

Come valuta la prova di Beltran?

"Ha buone qualità e un potenziale ancora tutto da esprimere. Si muove bene, spero che possa sbloccarsi il prima possibile come ha fatto ieri Nzola. La prestazione è sufficiente, ma adesso deve trovare il gol che lo sbloccherebbe di testa".

Pensa che la Fiorentina abbia provato ad adattarsi alle caratteristiche dell'attaccante, con meno possesso e più verticalizzazioni?

"Ho percepito questo cambio di tendenza e spero possa essere sempre così. Se coinvolgiamo di più gli attaccanti crescono anche le loro prestazioni".

Da allenatore, come valuta l'espediente tattico di Martinez Quarta?

"E' un'ottima mossa di Italiano, anche se permettere al difensore di salire non è una novità assoluta. E' importante che quando un difensore centrale si alza si deve abbassare un centrocampista, in questo vedo meglio Maxime Lopez rispetto ad Arthur".

Giovedì farebbe rigiocare Beltran o darebbe una maglia nuovamente a Nzola?

"Per me deve giocare ancora una volta Beltran, gli vanno concesse due o tre partite per vederlo all'opera. L'importante è che si sblocchi e il Ferencvaros può essere una partita più abbordabile rispetto a quella di domenica contro il Napoli".

Parisi-Kayode è la coppia del futuro?

"Sono giovani ma si stanno già affermando ad alti livelli. Kayode sta facendo molto bene, non mettiamolo sotto pressione. Parisi sapevamo che era un bravissimo calciatore. Non ci dimentichiamo anche di Pierozzi, che sarebbe potuto essere la sorpresa della stagione dopo l'ottimo campionato fatto a Reggio Calabria lo scorso anno. Speriamo che possano tornare in fretta anche Dodo e Biraghi visti i tanti impegni che la Fiorentina dovrà affrontare".

Si aspettava questo inizio di Nico?

"Ha una fase realizzativa importante e giocare vicino alla porta lo aiuta. Spero che possa arrivare in doppia cifra".