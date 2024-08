FACCENDA A RFV, Pongracic lo vedo bene: vi spiego

FirenzeViola.it

Mario Faccenda, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola della preparazione viola: "I risultati mi sembra stiano andando bene anche se la rosa non è al completo. E' vero che le amichevoli contano poco, ma fanno morale. Poi il calendario, almeno sulla carta, è favorevole. Parma? Sta facendo un buon pre campionato, ma è meglio perché questo mette i giocatori in guardia. Iniziare con Inter o Juve sarebbe stato peggio".

Pongracic, Quarta, Ranieri: come li vede insieme?

"Abbastanza bene, sono sempre positivo. Partiamo con questi, l'importante è essere tranquilli e concentrati. Pongracic ha l'esperienza a Lecce dove ha avuto un rendimento molto alto. Questo trasmette anche della fiducia in più".

