FACCENDA A RFV, Difesa punto debole e tante incognite

L'ex difensore viola Mario Faccenda è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" per parlare di attualità viola: "La difesa è un punto debole di questa squadra. In più in quella zona è stato arretrato Biraghi, ma lì fa più fatica. L'ho visto contro il Monza e mi è sembrato in difficoltà, sul gol di Djuric si è fatto anticipare. Parlo di lui perché gli altri due - Comuzzo e Ranieri - bene o male hanno fatto il loro. Si sottolinea sempre gli errori di Biraghi ma credo che quello non sia il suo ruolo e poi, anche domenica, ho visto delle colpe anche del centrocampo sui gol presi. Poi c'è la situazione Gudmundsson è un grande punto interrogativo, ha incognite fisiche e anche la storia del processo non è chiara, vedremo che succederà".

E su Pongracic, che dal ritiro della nazionale croata ha giustificato le sue difficoltà iniziali a Firenze dicendo di essere abituato a giocare a quattro: "Allora non doveva venire alla Fiorentina. Penso però che chi sà giocare a tre può giocare anche a quattro. Per me è un buon difensore e lo può dimostrare".