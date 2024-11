FABBRI A RFV, Ieri grande prova di Comuzzo e Ranieri

FirenzeViola.it

Il pesista fiorentino Leonardo Fabbri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento" parlando del successo della Fiorentina in casa del Torino per 0-1 visto che ha seguito la partita sugli spalti: "Ieri ero con Roggero a vedere la partita. Mi è dispiaciuto per lui, ma ho visto la classifica e non ci volevo credere. Sono stato in due trasferte con squadre gemellate. Mi è piaciuto molto la fase difensiva e Moise Kean che con un'occasione è riuscito a fare gol. Partita non bellissima, ma in passato non l'avremmo vinta".

Ha visto la Fiorentina stanca?

"Ho visto la classica partita di una squadra che si difende, escluso il palo di Pedersen non abbiamo rischiato molto".

