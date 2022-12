EX ALL. CASTRO A RFV, Contento per lui, sul ruolo...

Il primo allenatore di Castrovilli ai tempi del Bari Gigi Nicassio ha parlato oggi durante "Palla al Centro" su Radio Firenzeviola del ritorno in campo del numero 10 viola: "Contentissimo di rivedere Castrovilli in campo dopo 8 mesi, è stato bellissimo per lui, la famiglia e tutti i tifosi ed è tornato con un gol splendido alla sua maniera. La tifoseria deve aspettare Gaetano, il recupero è importante e non va bruciato. E' un bravo ragazzo, mi sento sempre con lo zio, ha una grande facilità di recupero, dobbiamo solo aspettare qualche altro mese"

Contro il Lugano ha giocato davanti alla difesa, in che ruolo crede possa giocare?

"Noi avevamo questo problema anche con Bellomo, non sapevamo se farlo giocare davanti alla difesa o più avanti, oggi è cresciuto moltissimo Castrovilli soprattutto fisicamente, per me può giocare bene anche davanti alla difesa viste le sue qualità in palleggio ed il cambio di passo devastante, se lui indietreggia un pochino può trovare subito la grande giocata. Con Amrabat può essere una grande coppia, ma ogni partita è a se, c'è da fare parecchio lavoro".