EVACUO A RFV, Viola? L'asticella si è alzata

L'ex attaccante della Fiorentina, Felice Evacuo, ha parlato così a Radio FirenzeViola di alcuni temi attuali in casa viola: "La società ha investito molto in questa squadra e sono arrivati subito degli ottimi calciatori. Per me l'asticella si è alzata rispetto alla scorsa stagione. La Fiorentina può lottare per l'Europa League, per puntare alla Champions, però, bisogna colmare quel gap con le prime quattro del campionato. Italiano incide molto nelle proprie squadre e a Firenze lo sta dimostrando. Secondo me l'anno scorso la Fiorentina poteva arrivare più avanti ma sono arrivate delle sconfitte verso la fine che potevano essere evitate.Un ottimo innesto per i viola a parer mio potrebbe essere Deulofeu. Bajrami? Parliamo di un giocatore di grande valore e rinforzerebbe il centrocampo di Italiano. Sostituire Vlahovic non era facile, per questo non faccio paragoni con nessuno dei nuovi. Cabral si è ambientato e quest'anno può fare qualcosa in più, mentre Jovic è un attaccante di valore assoluto e perfetto per il modulo di Italiano".