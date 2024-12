ESPOSITO A RFV, Anjorin ok. Lo vedrei bene a Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex di Fiorentina ed Empoli Carmine Esposito ha parlato stamani a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si compra'. Queste le sue parole: "Innanzitutto vorrei fare un grossissimo in bocca al lupo a questo giovane calciatore, Bove, che ci ha tenuti in ansia tutti. Per quanto riguarda la partita, è normale che questa partita è molto importante per l'Empoli, entrambe le squadre vorranno vincere. La Fiorentina poi avrà una spinta in più per Bove. Spero possa essere una bellissima partita e che possa ridare un sorriso a Bove".

La questione Bove ha mostrato l'umanità del calcio.

"Purtroppo la gente vede sempre i calciatori come un supereroe, un menefreghista che pensa solo alle macchine e ai soldi, ma non è così. In questo caso tutto il calcio si è stretto attorno al calciatore: siamo umani e questi episodi fanno bene allo sport. Stasera mi auguro che chi uscirà dallo stadio potrà farlo con il sorriso sulla bocca".

Di Anjorin cosa ne pensa? Potrebbe essere un acquisto intrigante?

"Sicuramente si parla di un giovane molto interessante e se esci dal Chelsea significa che hai grandi qualità. Empoli è la piazza giusta per i giocatori che vogliono esplodere e fare bene. Penso che Firenze possa investire su questo tipo di giocatore perché ha grandi prospettive".

