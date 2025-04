RFV Ernesto Poesio: "I titolari dal 1' stasera? Questione di buon senso"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, ha parlato così su Radio FirenzeViola durante “Palla al Centro” delle possibili scelte di formazione di Fiorentina - Celje: "Trovo un segnale di buon senso scendere in campo con i titolari. Quando arrivi alla fase finale di una competizione come questa, è giusto schierare la miglior formazione possibile".

Cosa le è rimasto della conferenza di Palladino?

"Su Gud forse manca ancora piena convinzione, perché non ha ancora dimostrato tutto il suo potenziale. In partite come l’ultima contro il Parma, quando affronti squadre che si chiudono, gli è sempre mancato lo spunto e il dribbling decisivo. Ci sono squadre che si affidano agli schemi, ma alla fine servono anche le qualità individuali, come ha detto Palladino: velocità e capacità di creare la giocata".

Gud, Beltran e Kean... perché non provarli insieme?

"Sono d'accordo. Ma il fatto di fare cambi ruolo per ruolo è una caratteristica comune a molti allenatori; forse l’unica “mosca bianca” in questo senso è Claudio Ranieri".

A rosa completa, la Fiorentina – ora che rientra anche Colpani – ha tante alternative...

"Sì, è vero... ma non in attacco. Forse, se ci fossero due attaccanti veri, si potrebbe anche pensare di concludere le partite con due punte".

Forse la società pensava di aver risolto con Zaniolo?

"In realtà, da quanto ha detto Palladino ieri, no. Zaniolo è stato penalizzato dal cambio di modulo, perché era stato preso per giocare nel 4-2-3-1. Ma al momento Zaniolo non riesce a trovare spazio né alla Fiorentina né a Bergamo… Non è arrivato alla fine di questo percorso con un ruolo definito".

Se fino a qualche anno fa il problema era la testa, adesso è diventato un problema di gambe...

"Assolutamente. Oggi non ha più l’atletismo di un tempo. Lo stesso discorso vale per Maldini: nel calcio attuale, fatto di continue fasi ad alta intensità, è difficile inserire giocatori del genere, che dovrebbero avere grande gamba. Anche Kean ha avuto questo problema: per questo la Fiorentina ha dovuto adattare il proprio gioco, abbassandosi per permettergli di trovare spazi".

