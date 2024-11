E. DAMA, In allenamento Comuzzo ci metteva in riga

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Endri Dama, ex giocatore delle giovanili della Fiorentina nonché ex compagno di squadra di Pietro Comuzzo, attualmente in forza all'Ancona, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca il Vento." Queste le sue parole sul suo ex compagno: "Comuzzo è sempre stato così, un ragazzo maturo e più avanti degli altri, si vedeva fin dall'inizio. Un po' me lo aspettavo, perché è un ragazzo forte e con la testa sulle spalle".

Com'era Comuzzo nello spogliatoio?

"Era tosto. Se non facevi le cose per bene, ti metteva in riga, ma ti dava sempre una mano e non si tirava mai indietro. Era un bravo giocatore. Mi ricordo che, se non mi riscaldavo bene in allenamento, mi prendeva per la maglia e mi riprendeva".

Da ex compagno, si sente di dargli un consiglio?

"Io da ex compagno gli voglio dire di continuare a fare quello che sta facendo. Se si allena così ogni giorno, i risultati arriveranno da sé".

Ci racconta qualcosa in più dell'esperienza a Firenze?

"È un'esperienza che porterò con me per tutta la vita. Ho passato quattro anni fantastici, è stata un’esperienza bellissima. Anche all’Ancona comunque mi sto trovando molto bene".

Infine, un commento sulla Fiorentina di adesso: dove può arrivare?

"Spero punti il più in alto possibile, e che continui così come sta facendo".