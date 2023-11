DURANTE A RFV, Beltran non è prima punta. Arthur...

FirenzeViola.it

Sabatino Durante a Radio FirenzeViola

L'operatore di mercato ed esperto di calcio sudamericano, Sabatino Durante è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dei giocatori sudamericani della Fiorentina, a partire ovviamente da Nico Gonzalez: "Nico Gonzalez è un ottimo giocatore che può ricoprire vari ruoli. Con l'Argentina gioca esterno ma è un ottimo giocatore in generale, ha buona tecnica e sa attaccare".

Riguardo a Martinez Quarta, cosa ne pensa?

"Sicuramente ci sono differenze tra l'Argentina e la Fiorentina. Secondo me potrebbe fare il braccetto in una difesa a tre. Non sempre i giocatori vengono inseriti nel loro ruolo naturale, ad esempio Beltran a Firenze gioca prima punta ma non lo è per caratteristiche. Qualcuno dica ad Italiano che Beltran non può fare il centravanti. Il Beltran arrivato a Firenze vale Julian Alvarez quando è arrivato al City e Lautaro Martinez appena arrivato all'Inter però deve giocare nel ruolo giusto. Può giocare da seconda punta oppure da trequartista nei tre dietro la prima punta".

