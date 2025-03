RFV Drago sulla Conference: "Stasera spartiacque: i viola devono dare il là a un finale degno"

Nel corso de "I tempi supplementari", in onda su Radio FirenzeViola, è stata la volta di Massimo Drago, ex allenatore tra le altre del Crotone, che si è proiettato così su Fiorentina-Panathinaikos di stasera: "Le poche presenze allo stadio sono legate sia ai risultati recenti sia perché, obiettivamente, non è facile portare le famiglie allo stadio. L'economia in questi anni è quella che è, e poi è un po' di tempo che il nostro calcio non offre lo spettacolo di una volta, che faceva riempire gli impianti".

Che sensazioni ha verso la gara?

"Obiettivamente, le motivazioni vengono da sole. Prenderanno molto spunto dalla gara d'andata, quando l'avvio non fu come ci si aspettava. La Fiorentina non dimostrò il proprio valore, i giocatori saranno ancora più motivati. Prima di Natale eravamo abituati a una Fiorentina anche troppo avanti nei risultati, ora infatti non ha la continuità giusta. Alle volte è mancato un pareggio, spesso la squadra ha vinto o perso, senza equilibrio".

Punterebbe tutto sulla Conference?

"La gara di stasera è spartiacque, facendo risultato la Fiorentina poi arriverà alla Juventus in modo migliore. Passare il turno darebbe il là ad un finale di stagione degno, di buoni risultati. Al contrario, l'eliminazione toglierebbe quella fiducia che nei momenti di difficoltà è fondamentale".

