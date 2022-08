DINI A RFV, Sottil fa sempre gli stessi errori

L'avvocato e agente di mercato Giulio Dini ha parlato pochi minuti fa in esclusiva a Radio Firenzeviola.it. Tra gli argomenti più discussi le prestazioni di Riccardo Sottil e Christian Kouamé, che anche ieri col Napoli sono sembrati i più in palla atleticamente. Ecco le sue parole:: "Credo che pecchi sempre in fase di rifinitura; ha un grande strappo palla al piede, poi però si inceppa. Il giocatore non è migliorato. Quello che gli si chiede non è una cosa semplice e dipende più dal giocatore ma anche dal tecnico. Lui deve imparare a fermarsi e ragionare un attimo durante la partita, perché le scelte che fa sono sempre istintive.

Kouamé? Mi sembra molto migliorato dopo l'esperienza con l'Anderlecht. Lo vedo anche strutturato bene fisicamente e noto che anche nella conduzione della palla è migliorato. Io ho pensato a questa provocazione ieri: se c'è qualcuno da dare all'Empoli tra gli attaccanti sacrificherei Saponara, che ieri ed anche ad Empoli mi è sembrato nettamente in calo. Ripeto, Kouamé sembra maturato e sta facendo bene anche in questo ruolo di esterno".