RFV Di Gennaro su Fiorentina-Parma: "Folorunsho esterno è una scelta che non capisco"

vedi letture

Nella mattinata di Radio FirenzeViola spazio ad Antonio Di Gennaro, ex calciatore e adesso opinionista televisivo, che ha commentato così lo 0-0 della Fiorentina col Parma: "C'è questa difficoltà che si ripete contro squadre che non ti fanno fare la partita. Il Parma si è chiuso bene ma poi è ripartito con pericolosità e forse meritava qualcosa in più. A livello tattico forse si poteva gestire in modo diverso. Ieri qualche lacuna si è vista, non so se è stanchezza fisica o psicologica, penso a Nicolò Fagioli, che ha fatto la peggior prestazione da quando è a Firenze. Non so se per lui conta anche quanto si è detto negli scorsi giorni, spero di no perché è un ragazzo che ha già pagato per le sue colpe.

In generale ho visto una Fiorentina spenta, tutti tranne De Gea e Dodo. Sull'occasione di Kean dico che non era facile, perché la palla gli è rimasta un po' dietro, non è un grosso gol sbagliato. Poi per quanto riguarda l'ingresso non avvenuto di Zaniolo, credo che questo certifichi il fatto che il ragazzo non si è integrato. Mentalmente non è dentro a questa squadra. Poi per le doti che ha non gli manca nulla per giocare a questi livelli e in Nazionale, se questo non avviene la colpa è sua. Peccato perché poi non c'è alternativa a Kean se Zaniolo non carbura. Poi lasciatemi dire che Folorunsho terzino secondo me non mi convince, è un po' troppo forzato. Capisco se c'è un'emergenza ma nel finale di ieri non l'avrei messo lì. Questo è un nuovo ruolo per lui".