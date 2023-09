DI GENNARO A RFV, Vice Dodo? Svincolato o Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Palla al centro" partendo dal lungo stop cui andrà incontro Dodo: "O si va a prendere uno svincolato o non so ma non credo non possa giocare a destra un mancino. Forse può giocarci Quarta che ha un piede educato. Dispiace perché Dodo era il titolare e credo fino a marzo lo abbiamo perso. L'alternativa è Quarta, mi sembra la più plausibile. Milenkovic è il leader e deve giocare in mezzo. Giocare a tre? Ma cambia tutto, i centrali devono inserirsi altrimenti è deleterio per il gioco e numericamente i centrali sono pochi. Ieri mi è piaciuto Italiano perché, per tenere il risultato dopo le tante polemiche, quel cambio ci poteva stare ma l'idea del gioco in generale non la devi snaturare".

Biraghi o Parisi a destra? "Si adattano ma non possono fare quello che Italiano chiede ai terzini, devono crossare a piede inverso... Un conto è l'emergenza come contro l'Atalanta un conto è sempre, poi fai un errore e vai incontro a problemi".

Lopez o Arthur? "Hanno qualità tutti e due, Arthur è più strutturato fisicamente. Lopez da mezzala nel mSassuolo deve andare ad inserirsi. Ad Arthur manca la continuità, Maxime Lopez riempie l'occhio"