DI GENNARO A RFV, Nico deve dimostrare sul campo

Antonio Di Gennaro, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola per commentare la situazione Nico Gonzalez: "L'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina deve dimostrare sul campo il suo valore. I viola hanno bisogno delle sue prestazioni e dei suoi gol, deve lavorare sul campo e guardarsi dentro".

In questa situazione fa strano come sia stata la Fiorentina ad esprimersi sulla vicenda...

"Lo ha fatto perché ha bisogno delle sue prestazioni. Se non ci sono problematiche fisiche deve rendere non solo per quello che è stato pagato ma anche per il suo futuro. La squadra stava tornado a giocare e lui è un calciatore importante. La Fiorentina ha bisogno di risalire in campionato e deve cercare di passare in Conference, lui farebbe sicuramente comodo".

Come avrebbe reagito al posto dell'argentino alle parole della società?

"Non fa piacere, ma se la Fiorentina che lo vive giornalmente ha detto questo ci sarà un motivo. Ci sta avere la testa al Mondiale ma questo non vuol dire che col proprio club uno si deve risparmiare. Lui si deve dare da fare anche perché poi la c'è la concorrenza".