DI GENNARO A RFV, Mancano 22 giocatori di pari livello

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

Antonio Di Gennaro, ex viola oggi opinionista, su Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" ha parlato di Vincenzo Italiano e del suo futuro: “Le valutazioni si fanno adesso, è sempre stato così. L’allenatore si valuta nel percorso. Ho letto che Bonaventura possa firmare un altro anno, e lo spero. È un giocatore che nella Fiorentina alza il livello. Su Italiano è giusto che la società faccia le sue valutazioni, in questi due anni l’allenatore ha fatto due finali, a giugno poteva andare a Napoli. Il campo decide sempre tutto, per alzare l’asticella però bisogna esserci tutti: ora ci sono tre gare indicative con Torino , Roma e Atalanta. Qua si può dare il giudizio in prospettiva di come arriverà la Fiorentina infondo. E per me questa rosa fa fatica a sostenere tre competizioni”.

Prosegue: "A vendere Bonaventura la Fiorentina ci perde. Sul discorso allenatore, possono arrivare altri emergenti, ma dopo Italiano - se andasse via - ne serve un altro di quel livello, e quello di Italiano ormai è alto”.

Cosa manca a questa squadra?

“I giocatori, cioè che siano 22 dello stesso livello. Non solo tecnico, ma anche sotto il profilo dell’esperienza”.