DI GENNARO A RFV, È ora che serve il vero Gonzalez

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

Così l'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Dodicesimo Uomo", sulla Conference League: "Magari giovedì prossimo sfrutti i passi falsi degli avversari. Credo che la squadra possa mettere qualcosa in più, c'è stato un calo e questo rappresenta il lavoro che deve fare Italiano per far sì che i suoi ragazzi si riprendano in maniera netta. Sono mancati certi giocatori come Gonzalez e Ikoné, fondamentali".

Come si spiega l'atteggiamento della Fiorentina di ieri?

"E' normale che quando una squadra viene pressata alta ti butta la palla in avanti, per farti male. Italiano deve trovare il giusto equilibrio per attaccare e difendere da squadra. Credo che giovedì a Basilea ci sarà proprio un atteggiamento diverso, chiaramente ci sarà un altro tipo di spinta motivazionale".

Da un giocatore come Gonzalez bisogna pretendere di più?

"E' ora che conta l'argentino, sono le partite come quella col Basilea che devono vedere i migliori fare la differenza. Nelle difficoltà si presentano le opportunità migliori per certi giocatori".

Dovrà essere fatto del turn over contro l'Udinese?

"Qualcosina secondo me verrà rivista, è normale che tutti pensino a giovedì e Italiano deve tutelare i suoi giocatori più importanti".