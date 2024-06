DI GENNARO A RFV, Ci vogliono tre acquisti mirati

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola Antonio Di Gennaro è stato ospite stamani di 'Chi si compra', in diretta su Radio Firenzeviola, e ha detto la sua sulla Fiorentina nonostante sia al seguito dell'Italia: "Io credo che Milenkovic possa tornare un giocatore importante. Però deve giocare da Milenkovic, i difensori a volte si devono adattare e non rendono al massimo. Palladino ha la tendenza a comandare il gioco con il 4-2-3-1 e magari si preparava a venire a Firenze. Ha entusiasmo e la linea della Fiorentina è trovare allenatori giovani che facciano un gioco piacevole. La squadra però deve essere rivista come organico, al di là di Milenkovic. Deve riprendere i tre anni con Italiano e magari vincere un trofeo. Ho visto e letto un Commisso che vuole rilanciare, ora devono essere fatti gli acquisti che chiede l'allenatore".

La Fiorentina potrà

"Bastano tre giocatori forti nei ruoli giusti. Capire se Terracciano è il portiere futuro, poi un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. Ho letto i vari nomi, da Pinamonti a Lucca passando per Kean... A me colpisce Lucca che venne fuori molto bene al Pisa, poi all'Ajax ha avuto qualche problema e all'Udinese si è un po' ripreso ma gli manca continuità. Kean ha un ingaggio troppo elevato, Pinamonti ancora non si è espresso. In Italia c'è un problema attaccanti".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO