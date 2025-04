RFV Di Chiara: "Senza Kean, punterei su Gudmundsson con Beltran dalla panchina"

Alberto Di Chiara, ospite a Radio FirenzeViola, ha parlato così di Cagliari-Fiorentina, anche a fronte dell'assenza dell'ultimo minuto di Moise Kean: "La Fiorentina oggi deve per forza vincere, a maggior ragione dopo lo 0-0 col Parma. Io penso che Palladino debba sempre scegliere gli uomini migliori da qui a fine stagione. Gudmundsson o Beltran? Io metterei l'islandese, con Beltran magari a partita in corso. Gudmundsson in questo momento fa fatica, ci sono giocatori che vanno capiti, che hanno un po' di indisponenza naturale. Lui ha questa caratteristica negativa, però è uno da grandi giocate e in questa partita serve un calciatore come lui. Nel secondo tempo inserirei invece uno che può tenere palla, prendere qualche fallo, come Beltran".

E su Moise Kean, assente oggi ma ancora al centro delle voci di mercato, Di Chiara ha detto: "L'unico modo per trattenerlo è centrare qualche obiettivo in questo finale di stagione. Senza un trofeo o una qualificazione in Europa diventa difficile".