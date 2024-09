DI CHIARA A RFV, Biraghi mi preoccupa in difesa

FirenzeViola.it

Durante Palla al Centro, trasmissione di Radio FirenzeViola, Alberto Di Chiara ha commentato le ultime di casa Fiorentina: "Robin Gosens è un calciatore di personalità e un'arma in più dal punto di vista offensivo. Lui mi piace molto, speriamo che non vada come al solito, ovvero che chi esce dall'Atalanta si rivela non all'altezza negli altri contesti.

E sugli altri interpreti sulla sinistra, Fabiano Parisi e Cristiano Biraghi: "Parisi è un buon giocatore, non molto prestante, ma prima di Gosens era l'unico terzino in grado di arrivare sul fondo. Biraghi fa fatica a livello difensivo, commetteva tanti errori da terzino, metterlo in difesa, da centrale di difesa, è ancora più pericoloso. Spero che abbiano lavorato su questo aspetto, però non vedo molte soluzioni ai suoi problemi, a meno che non debba giocare per forza, ma non credo sia così".