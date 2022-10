DEI A RFV, Terracciano tra i top in A. Gollini indietro

David Dei, ex portiere e allenatore dei portieri, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola.it per parlare dell'ottima sfida di Terracciano ieri contro lo Spezia. Queste le sue parole: "Ormai Terracciano è una certezza. Anche l'anno scorso partiva dietro nelle gerarchie, ma ha sempre risposto presente e spesso anche in modo decisivo. Non è più una sorpresa, sicuramente uno dei più forti in Italia".

Sul rinnovo di Terracciano?

"Il futuro si costruisce dal presente. Quest'anno la Fiorentina riguardo la gestione dei portieri ha fatto confusione, partendo dalla situazione di Rosati fino al caso Porracchio, perché lo reputo un grande professionista".

Come si spiegano gli errori di Gollini?

"La Fiorentina poteva gestirlo diversamente, perché è stato etichettato come pseudo titolare quando in realtà era in ritardo nella forma fisica. Resta un portiere su cui la società potrebbe puntare, ma deve lavorare molto ancora".

Sul cambio del preparatore dei portieri?

"Un avvenimento che succede raramente, magari una volta ogni cinque anni. L'addio di Porracchio potrebbe essere legato a qualche divergenza con Italiano. Viste da fuori sono cose che provocano dispiacere".

Terracciano titolare anche in Conference?

"Gollini ha bisogno di giocare. La cosa che mi ha sorpreso era la troppa sicurezza con cui lo si dava come titolare. Se non dovesse garantire sicurezze, potrebbe anche darsi che con degli eventuali passaggi di turni in Conference, Terracciano giochi titolare anche lì".

Su Vicario?

"Sicuramente uno dei prospetti più interessanti. Per me è stato quasi una sorpresa, a Venezia incappò in degli errori dai quali ebbe difficoltà ad uscirne. Adesso si è confermato in Serie A. Mi dicono che sia un ragazzo molto serio, quindi molti complimenti a lui".