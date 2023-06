DE SINOPOLI A RFV, Per Praga partiranno 5 charter

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, ha parlato questa mattina a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Social Club": "Qualcuno per Praga sta partendo ora ma la maggior parte partirà domani".

L'organizzazione per il viaggio com'è stata?

"Ci sono state delle modalità complicate. Noi non siamo abituato con questo metodo nuovo, con lo scarico di applicazioni e iscrizioni a scadenza. Inoltre, alcune istruzioni sono arrivate solo in inglese e questo ha creato intoppi. La parte legata ai viaggi anche è stata complicata ma la designazione di Praga ci permette di poterli gestire, non essendo molto lontana".

Sono stati mandati dei codici a chi aveva l'abbonamento. Come avete gestito questa situazione? E gli altri 10.000 biglietti che fine fanno?

"Ho saputo c'è stato un giro di codici e chi ha chiesto anche solo 10 euro va denunciato, dato che erano gratis. Questi codici sono stati per dar la possibilità di partecipare a più persone, è stata data anche al West Ham questa linea di acquisto. Per quanto riguarda gli altri biglietti c'è stato un ballottaggio da parte della Uefa, dove ci siamo iscritti in tanti, ricevendo però una risposta negativa. Infine gli ultimi posti sono per gli sponsor".

I tifosi che sono andati a Praga possono trovare dei biglietti?

"Magari all'ultimo momento attraverso l'applicazione, possono trovare un biglietto. Non c'è nulla di cartaceo e non si stampa nulla, si fa tutto attraverso l'applicazione. Nelle Fan Zone saranno comunque allestiti dei maxishermi per godersi la partita".

Per la questione di ordine pubblico, ci saranno sia tifosi della Fiorentina, sia del West Ham al di fuori dello stadio.

"Per quanto riguarda il nostro osservatorio la cosa non preoccupa. La Repubblica Ceca sicuramente metterà tutto in ordine. Ognuno ha le proprie leggi e le fa rispettare. In questo momento comunque la cosa più importante rimane il campo. Per Praga partiranno cinque charter ma la distanza di mille chilometri comunque permette un'alternativa nel caso i charter siano troppo costosi".

Una sensazione sulla partita?

"Non ho mai trovato un inglese non ottimista. Per quello che mi riguarda però c'è rispetto per gli avversari. Non vedo comunque dei fenomeni, io penso che faremo una grande partita come in Coppa Italia. Ci meritiamo questa Coppa".