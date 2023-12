DE SINOPOLI A RFV, Cori per ribadire rivalità ma in alcune piazze...

FirenzeViola.it

Il presidente dell'Atf Federico De Sinopoli ha parlato a Radio Firenzeviola durante "I conti delle 7" circa i cori sentiti ieri: "Sono 25 anni che successe quell'episodio in Coppa Uefa e la rivalità quindi c'è. Ma le espressioni ribadiscono le rivalità e certe città come Firenze e Verona vengono messe sempre all'indice. Allo stadio si sentono spesso certi cori, anche se è un malcostume non mi scandalizzo più di tanto. Mi prendo quello che c'è stato di buono ieri, i tre punti e tanti bambini allo stadio, mi concentro su quello poi il resto lo lascio alla sensibilità delle persone".

Diffida presa contro la Juve? "Quel giorno la curva Fiesole era impegnata ad aiutare le popolazioni alluvionate, il sito organizzato non c'era insomma, c'era pubblico normale. Se ci sarà la chiusura lo vedremo tra qualche ore e non sarebbe una novità perché accaduto ad altre tifoserie. Prenderemo atto della questione e aspetteremo le motivazioni ma sta alla sensibilità di ognuno comportarsi in certi modi per fare clima da fattore campo. Negli ultimi anni si è creato questa situazione ma spesso gli ispettori della Lega hanno l'orecchio fino in alcune piazze piuttosto che in altre. Alcuni cori sono stati sfottò, bisogna vedere qual era quello che non andava bene, perciò aspettiamo il dispositivo. Sarebbe un peccato se la misura fosse contro il Verona, non servirebbe a redimere nulla vista la vicinanza".