De Santis consiglia due argentini: "Demartis e Piola del 2008 già pronti"

L'esperto di calcio sudamericano Lorenzo De Santis è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Palla al centro" per parlare di calcio argentino in particolare e di giocatori che possono aspirare Uno o due centravanti, al momento non ci sono giocatori pronti come poteva essere Castro. Due giocatori ci sono, che sono sotto contratto e giocano in prima squadra, il 2008 Thomas Demartis del Lanus. Troppo giovane? Bisogna essere pronti prima, ero a vedere una partita dell'Ajax in cui ha segnato un giocatore del 2008. Nel Sudamericano U17 Demartis ha fatto sei partite e sei gol. Grande struttura, che ha una buona tecnica, di cui si parla molto in ottica nazionale perché brucia le tappe. Un altro giocatore che il Velez ha messo sotto contratto è l'attaccante 2008 Lautaro Piola e questo club ha dimostrato di saper lanciare i giovani".

Il River può riprendere Beltran? "Il River guarda alla finestra di giugno per capire se può mettere dentro qualcosa. Ha perso Cheverri e non ha grandi certezze. Ha riportato dall'Europa giocatori per alzare l'esperienza e Beltran sarebbe un sogno, ma non so se ci sono le condizioni perché ha già speso molto sul mercato e prevede più operazioni non definitive".