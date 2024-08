DE SANTIS A RFV, Moreno forte di testa. Ok per difesa a 3

FirenzeViola.it

L'agente Fifa, esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per parlare del nuovo acquisto della Fiorentina, proveniente dal Belgrano, Matias Moreno. Queste le sue parole riguardo al nuovo centrale gigliato: "Moreno è un nome che ha preso consistenza in questo 2024. Ha debuttato la stagione passata con il Belgrano. La formazione di Cordoba ha rifiutato offerte da parte dell'Alavaes e del Valladolid perchè lo valutava di più, ovvero quanto proposto dai viola. E' un giocatore che è la dimostrazione del fatto che la Fiorentina prima abbia sondato la prospettiva di portare a Firenze subito Valentini. Infatti è andata su un calciatore di piede destro, visto che Valentini è mancino, per avere dei centrali con abilità diverse da gennaio. Il classe 2003 è un giocatore di cui si dice bene in Argentina".

Moreno di che livello è?

"Non è facile dare una valutazione di un ragazzo che arriverà alla fine del mercato e avrà bisogno di tempo. E' giovane e di prospettiva come quasi tutti i calciatori acquistati dalla Fiorentina tranne Pongracic in difesa. L'idea della Fiorentina penso sia quella di aggiungere sulla base già presente con Ranieri e Quarta un calciatore che possa far rimpiangere il meno possibile Milenkovic con dei giovani al loro fianco. Moreno è abituato a giocare a tre mentre Valentini ha giocato spesso a quattro. La Fiorentina sta cercando mi sembra di aprire un ciclo a lunga durata con degli acquisti di prospettiva".

Un paragone?

"E' un giocatore che mi viene da assimilare, anche se hanno un piede diverso, a Palacios che ha acquistato ora l'Inter. Sono due giocatori forti di testa e con grande fisicità adatti a giocare a tre. Il difetto è che non sono rapidissimi ma in marcatura e nel gioco aereo sono affidabili. Se la Fiorentina continuerà a giocare a tre sarà importante per il suo ambientamento".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA