DE SANTIS A RFV, Infantino può fare l'8 d'inserimento

FirenzeViola.it

Lorenzo De Santis, intermediario di mercato esperto del calcio argentino, si è espresso così su Radio FirenzeViola - nel corso di "Palla al Centro" - a proposito di Gino Infantino e del suo futuro, del quale aveva parlato in esclusiva ai nostri microfoni il suo procuratore: "Nel caso non superi il giudizio di Palladino, là ha mercato consolidato. Non parteciperà alle Olimpiadi e sarebbe stata la sua annata con Beltran. Ma in Sudamerica ha appeal, in Argentina troverebbe una collocazione".

Può evolversi quest'anno con Palladino?

"Il calcio ci insegna che a volte giocatori persi vengono rispolverati e rimessi a nuovo. Su di lui conta molto la collocazione, in Sudamerica li fanno giocare più liberi, anche risultando "meno belli". Se Infantino ha fatto questo percorso, oggi potrebbe essere valutato anche come mezzala, come un "8" d'inserimento".

C'è silenzio sul conto di Nico Gonzalez, attualmente in Copa America.

"Le occasioni per lui non sono state molte, ma nonostante non sia in vetrina, è un giocatore importante per la nazionale. Il mercato sta partendo solo adesso vista la presenza di Europeo e Copa America. Ma da parte di Nico c'è la consapevolezza di non essere ancora riuscito a dare il massimo del suo talento a Firenze. Con un nuovo allenatore, come Palladino, può avere anche qualche stimolo in più".